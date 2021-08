IS: इस्लामिक स्टेट ने तालिबानियों को बताया नकली जेहादी, कहा वहां कोई जीत हासिल नहीं हुई

अफगानिस्तान: तबलियों के अफगानिस्तान और कबूल के कब्जे (Afghanistan and the occupation of Kabul) के बाद हर तरफ बस इस बारे में हर तरफ लोग सवाल उठा रहें हैं। वहीं दूसरी तरफ कुख्यात आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (Islamic State) ने तालिबानियों ने सवाल उठाए है। सवाल उठाते हुए (IS) ने तालिबानियों को नकली जेहादी बताया है। इतना ही नहीं नकली जेहादी बताते हुए दावा किया है कि वहां कोई जीत हासिल नहीं हुई है। अमेरिका ने अफगानिस्तान की कमान उन्हें सौंप दी है।

IS ने अपने साप्ताहिक अख़बार अल-नबा ने अपने संपादकीय में कहा कि ये अमन के लिए जीत है, इस्लाम के लिए नहीं। ये सौदेबाज़ी की जीत है न कि जिहाद की।

आईएस ने नए तालिबान को इस्लाम का नक़ाब पहने एक ऐसा बहुरूपिया करार दिया जिसका इस्तेमाल अमेरिका मुसलमानों (America Muslims) को बरगलाने और क्षेत्र से इस्लामिक स्टेट (Islamic State) की उपस्थिति खत्म करने के लिए कर रहा है। उल्लेखनीय है कि तालिबान और इस्लामिक स्टेट (Islamic State) के बीच लंबे समय से तकरार चल रही है। आईएस समर्थक ये आरोप लगाते रहे हैं कि तालिबान अमेरिका के गंदे कामों को अंजाम दे रहा है। आईएस ने दावा किया कि वे जिहाद के नए चरण की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि उनका अगला टारगेट क्या है।