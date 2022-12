ये जानवर है या इंसान ? इस Video को देखकर फटी रह जाएंगी आपकी आंखें

Video : इंटरनेट अद्भुत प्रतिभाओं को खोजने के लिए सबसे अच्छी जगह बन चुका है, जबकि उनमें से कुछ आपको मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। तो कुछ आपको हैरान होने के लिए मजबूर कर देंगे। शुक्रवार को देश के प्रमुख उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) द्वारा शेयर किया गया ऐसा ही एक वीडियो आपको एक से अधिक बार देखने पर मजबूर कर देगा।

ट्विटर पर शेयर की गई क्लिप में टैलेंट हंट शो में कुछ लोगों के प्रदर्शन को दिखाया गया है। वीडियो की शुरुआत एक प्लेटफॉर्म पर बैठे एक उल्लू से होती है,लेकिन जैसे-जैसे क्लिप आगे बढ़ती है, कोई भी देख सकता है कि उल्लू वास्तव में कैसे एक इंसान की तरह पोज दे रहा था। एक के बाद एक, कई लोग अलग-अलग जानवरों का प्रदर्शन करते हैं और इसे देखकर भ्रम का पता लगाना काफी कठिन है। ये जानवर है या इंसान ?

Video:

Fantastic. #Friday in the Forest. Wait for the last one… pic.twitter.com/puTdrKTlMW

— anand mahindra (@anandmahindra) December 9, 2022