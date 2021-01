नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा देओल का इंस्टाग्राम अकाउंट दोबारा से रिस्टोर हो गया है। साथ ही उन्होंने अपने फैंस को यह सलाह भी दी है कि किसी भी संदिग्ध लिंग पर क्लिक न करें। ईशा ने अपने ट्विटर एकाउंट पर लिखा है कि, मुझे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट दोबारा से मिल गया है।

MY INSTAGRAM ACCOUNT HAS BEEN RESTORED Just wanted to update you all !

I thank @imaritrads from my team & the support team @instagram especially mr.Sudhanshu 🙏🏼 pic.twitter.com/FIEXzjnxRK

— Esha Deol (@Esha_Deol) January 10, 2021