Islamic State छ: माह के भीतर अमेरिका पर कर सकता है बड़ा हमला, पेंटागन ने जारी की चेतावनी

पेंटागन (Pentagon) के एक सीनियर अधिकारी ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों (US Intelligence Agencies) को बड़ी चेतावनी जारी की है। कहा है कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासन (Islamic State of Khorasan) अगले छह महीने में अमेरिका (America) पर हमला कर सकता है। अमेरिका के रक्षा अवर सचिव कॉलिन काहल ( US Under Secretary of Defense Colin Kahl) ने कहा कि अमेरिका भले ही अगस्त में दो दशक के युद्ध को खत्म कर चुका हो, लेकिन अमेरिका (America) के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है।