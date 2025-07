Israel-Gaza War : इज़रायली हमलों में मारे गए कम से कम 47 फ़िलिस्तीनी , नागरिक रहे थे भोजन की प्रतीक्षा

गाजा में हवाई हमलों में कम से कम 47 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायली बलों का ये हमला उस समय जब नागरिक भोजन की प्रतीक्षा कर रहे थे। Israel-Gaza War: At least 47 Palestinians killed in Israeli attacks, civilians were waiting for food