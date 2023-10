Israel-Hamas war: इजरायल पहुंचे पीएम ऋषि सुनक, कहा-आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आपके साथ हूं

Israel-Hamas war: इजरायल-हमास के बीच युद्ध जारी है। इजरायल की तरफ से लगातार हमास के ठिकानों को जमींदोज किया जा रहा है। इस युद्ध को लेकर इजरायल को अमेरिका, भारत समेत अन्य देशों का साथ भी मिल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एक दिन पहले इजरायल पहुंचे थे, जहां उन्होंने इजरायल के साथ होने की बात कही थी।

Today, and always.

I grieve with you and stand with you against the evil that is terrorism.

I am in Israel, a nation in grief.

अब यूके के पीएम ऋषि सुनक इजरायल पहुंचे हैं। ऋषि सुनक ने इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहु के साथ मुलाकात की है और वह उनके साथ आगे की रणनीति पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, मैं इजरायल में हूं, एक देश जो इस समय शोक में है, मैं भी आपके इस दुख में दुखी हूं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आपके साथ हूं। आज और हमेशा के लिए।

To have a child taken from you is a parent’s worst nightmare.

This morning I heard from families going through this unbearable agony.

Working with our partners, we’re determined to secure the release of the hostages taken by Hamas terrorists. pic.twitter.com/F7AV021o9x

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 19, 2023