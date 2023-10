Israel-Hamas war: हिंसा के चक्र को समाप्त किया जाना चाहिए...इजराइल-फिलिस्तीन युद्ध के बीच बोले राहुल गांधी

Israel-Hamas war: इजरायल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इजरायल की तरफ से लगातार हमास के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि हमास के तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। इस युद्ध के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि,

इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसा के चक्र को समाप्त किया जाना चाहिए।

राहुल गांधी ने एक्स (ट्वीट) कर लिखा कि, ‘गाजा में बच्चों सहित हजारों निर्दोष नागरिकों की हत्या और उनके भोजन, पानी और बिजली को काटकर लाखों लोगों की सामूहिक सजा मानवता के खिलाफ अपराध है। हमास द्वारा निर्दोष इजराइलियों की हत्या करना और बंधक बनाना एक अपराध है और इसकी निंदा भी की जानी चाहिए। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसा के चक्र को समाप्त किया जाना चाहिए।’

The killing of thousands of innocent civilians, including children in Gaza and the collective punishment of millions of people by cutting off their food, water and electricity are crimes against humanity.

Hamas' killing of innocent Israelis and taking of hostages is a crime and…

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 19, 2023