Israel Palestine War: इजरायल से जंग के बीच बोले कांग्रेस महासचिव, 'हम फिलिस्तीन के संघर्ष के साथ...'

Israel Palestine War: आतंकवादी संगठन हमास के हमले के बाद इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जंग (Israel and Palestine War) छिड़ी हुई। जिसमें 1500 से ज्यादा लोगों की जान चुकी है औरकरीब 4000 लोग घायल हुए हैं। इस युद्ध में पूरी दुनिया में लामबंदी शुरू हो गई है। जिसमें एक पक्ष ऐसा है जो इजरालय का समर्थन कर रहा है। जबकि कुछ लोग फिलिस्तीन के समर्थन में हैं।

भारत में भी इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जंग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मतभेद दिख पायी पड़ रहे हैं। एक तरफ जहां भारत ने आधिकारिक तौर पर अपने रणनीतिक साझेदार इजराइल के साथ एकजुटता जताई है, वहीं कांग्रेस महासचिव (Congress General Secretary) और संसद के सी वेणुगोपाल (KC Venugopal) ने इस मामले में फलिस्तीन का समर्थन किया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वेणुगोपाल ने लिखा, ‘मिडिल ईस्ट में संघर्ष बेहद दुखद है और समय की मांग है कि तत्काल युद्धविराम हो। हम (कांग्रेस) स्व-शासन के लिए फलिस्तीन संघर्ष के साथ खड़े हैं और मानते हैं कि इस संकट के समाधान के लिए बातचीत की जानी चाहिए।’

