Mission Gaganyaan के लिए इसरो करेगा TV-D1 की फ्लाइट टेस्टिंग, इस दिन देख पाएंगे लॉन्चिंग

ISRO Mission Gaganyaan: चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) और अदित्य एल1 (Aditya L1) की सफलता के बाद इसरो (ISRO) एक और बड़े मिशन की ओर आगे बढ़ने जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी अब मिशन गगनयान (Mission Gaganyaan) को सफल बनाने में जुट गया है। इसके मिशन के तहत इसरो TV-D1 की फ्लाइट टेस्टिंग करेगा। जिसके बारे में इसरो जानकारी दी है।

इसरो (ISRO) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि मिशन गगनयान के लिए 21 अक्टूबर को सुबह 8 बजे श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से TV-D1 की फ्लाइट टेस्टिंग होगी। यह एक छोटी अवधि का मिशन होगा और इसका लॉन्च व्यू गैलरी (LVG) तक ही सीमित रहेगा। लॉन्चिंग स्टूडेंट्स और देश की जनता को दिखाई जाएगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

TV-D1 Flight Test:

The test is scheduled for October 21, 2023, at 0800 Hrs. IST from the First launchpad at SDSC-SHAR, Sriharikota.

It will be a short-duration mission and the visibility from the Launch View Gallery (LVG) will be limited.

Students and the Public can witness… pic.twitter.com/MROzlmPjRa

— ISRO (@isro) October 17, 2023