Lunar Eclipse 2025 : सूर्यग्रहण के वक्त तो अंधेरा हो जाता है, तो रात में चंद्र ग्रहण के वक्त क्या होगा?, यहां जाने डिटेल्स

हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं की सूर्य ग्रहण में दिन अंधेरा हो जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं की चंद्र ग्रहण में क्या होता  है। चन्द्र ग्रहण की हजारों घटनाए रिकॉर्ड की गयी हैं। साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण   मई में हुआ था। वहीं आज इस साल का दूसरा चन्द्र ग्रहण है। आज रात  9:58 बजे शुरू होकर सुबह 1:26 बजे तक रहेगा।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

सूर्य ग्रहण

सूर्य ग्रहण दिन में होता है। जब चांद सूरज और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो वह सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक देता है. ग्रहण के वक्त दिन में अचानक अंधेरा जैसा माहौल बन जाता है, जैसे शाम के समय होता है.  लोग अक्सर इसे देखने के लिए सुरक्षा चश्मा पहनते हैं, क्योंकि बिना चश्मे सूरज को सीधे देखना आंखों के नुकसानदायक होता है।

चंद्र ग्रहण

वहीं, चंद्र ग्रहण रात में ही होता है. जब पृथ्वी सूरज और चांद के बीच आ जाती है, तो उसकी छाया चांद पर पड़ती है. रात वैसे ही रहती है, लेकिन चांद धीरे-धीरे लाल या काला दिखाई देता है। इस लालिमा को Blood Moon कहा जाता है। चांद की रोशनी कम होने के कारण आसमान और तारे ज्यादा साफ और चमकदार दिखाई देते हैं. चंद्र ग्रहण को सुरक्षित रूप से आप बिना चश्मा लगाए देख सकते है क्योंकि इसमे कोई हर्म्फ़ुल रेस नहीं होती है।

सूर्य ग्रहण में दिन में अंधेरा हो जाता है/ चंद्र ग्रहण रात को वैसा ही रखता है, लेकिन चांद बदल जाता है. यह केवल सूर्य, पृथ्वी और चांद की alignment है, जिसका इंसान की सेहत, रोजमर्रा या गर्भावस्था पर कोई असर नहीं पड़ता.

चंद्र ग्रहण देखने के लिए आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है इसमें कोई हर्म्फ़ुल रेस नहीं होती हैं आप इसे देख सकते हैं।
चंद्र ग्रहण देखने के तरीके

1 . इस बिना चश्मा लगाए देख सकते हैं।

2 . बाइनोक्युलर (Binoculars) या टेलीस्कोप से देखना अगर आप चांद की सतह के बदलाव, छाया का विस्तार और लालिमा (Blood Moon) को और करीब से देखना चाहते हैं, तो बाइनोक्युलर या टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं.

3. कैमरे या मोबाइल से फोटो/वीडियो चंद्र ग्रहण मोबाइल कैमरा या DSLR कैमरे से चंद्र ग्रहण को रिकॉर्ड किया जा सकता है.  कैमरे में ज़ूम का इस्तेमाल करके लालिमा और छाया साफ दिखाई देगी.

4. ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम और ऐप्स कई अंतरराष्ट्रीय और भारतीय स्पेस एजेंसियां (जैसे NASA, ISRO) चंद्र ग्रहण की लाइव स्ट्रीमिंग करती हैं. अगर आसमान में बादल हों या मौसम खराब हो, तो इसे ऑनलाइन देख सकते हैं.

