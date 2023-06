यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है राहुल गांधी को रोका जा रहा...मणिपुर में काफिला रोके जाने पर कांग्रेस ने साधा निशाना

Manipur violence: कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर दौरे पर पहुंचे हैं। इंफाल से पहले विष्णुपर में राहुल गांधी के काफिले को रोक दिया गया। राहुल गांधी के काफिले को सुरक्षा कारणों का हलवा देते हुए आगे नहीं बढ़ने दिया गया। इसके बाद राहुल गांधी का काफिला वहां से वापस इंफाल लौट गया। इस बीच नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौके पर जमकर हंगामा किया।

बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकैडिंग तोड़ने की कोशिश की। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। वहीं, इसको लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है।

It is most unfortunate that the Modi Govt is preventing @RahulGandhi from visiting relief camps and interact with the people outside Imphal.

His 2-day visit to Manipur is in the spirit of the Bharat Jodo Yatra. The Prime Minister may choose to remain silent or be inactive but…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) June 29, 2023