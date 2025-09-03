itel A90 का Special Edition भारत में हुआ लॉन्च, जानिए पुराने मॉडल से कितना है अलग

Smartphone under Rs. 7000: आईटेल ने इस साल मार्च में itel A90 स्मार्टफोन को भारतीय बाज़ार में लॉन्च किया था। अब कंपनी ने इस फोन के एक स्पेशल एडिशन को मार्केट में उतारा है। यह स्पेशल एडिशन MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन के साथ आता है। हालांकि, ज़्यादातर स्पेसिफिकेशन्स ओरिजिनल मॉडल जैसे ही हैं। नया मॉडल ₹7,000 से कम कीमत वाले सेगमेंट में मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी वाला पहला स्मार्टफोन है।

itel A90 स्पेशल एडिशन में 90Hz रिफ्रेश रेट और डायनामिक बार के साथ 6.6-इंच HD+ IPS डिस्प्ले है, जो स्मूथ विजुअल और हमेशा कनेक्टेड रहने का अनुभव सुनिश्चित करता है। DTS-संचालित साउंड तकनीक से लैस, यह फ़ोन संगीत, वीडियो और गेमिंग के लिए इमर्सिव ऑडियो प्रदान करता है। इसमें ऑक्टा-कोर T7100 प्रोसेसर है, जो दो रैम विकल्पों- 3GB+5GB एक्सटेंडेड रैम* और 4GB+8GB एक्सटेंडेड रैम* के साथ आता है। दोनों में 64GB की इंटरनल स्टोरेज है।

A90 स्पेशल एडिशन स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 गो एडिशन पर चलता है और लंबे समय तक चलने वाले परफॉर्मेंस के लिए 36 महीने तक बिना किसी रुकावट के चलने का वादा करता है। सुरक्षा के लिए, यह फेस अनलॉक और साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों को सपोर्ट करता है। यह इस सेगमेंट का पहला स्मार्टफोन है जिसे मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन (MIL-STD-810H) के साथ-साथ IP54 डस्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंस भी प्राप्त है। Itel अपने 3P प्रॉमिस, धूल, पानी और बूंदों से सुरक्षा, और 100 दिनों का मुफ़्त स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी प्रदान करता है।

स्मार्टफोन में एडवांस्ड इमेज प्रोसेसिंग के साथ 13MP का रियर कैमरा और एक हाथ से इस्तेमाल करने के लिए एक नया स्लाइडिंग ज़ूम बटन है, साथ ही सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा भी है। ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले और डायनामिक बार उपयोगकर्ताओं को कॉल, नोटिफिकेशन और बैटरी की स्थिति के बारे में अपडेट रखते हैं। इस डिवाइस में 5000mAh की बड़ी बैटरी है, जो 15W फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट (10W चार्जर के साथ) के साथ आती है।

itel A90 स्पेशल एडिशन की कीमत और उपलब्धता

itel A90 स्पेशल एडिशन स्पेस टाइटेनियम, स्टारलिट ब्लैक और ऑरोरा ब्लू कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। 3GB रैम वाले वेरिएंट की कीमत ₹6,399 और 4GB रैम वाले वेरिएंट की कीमत ₹6,899 है। यह भारत भर के रिटेल स्टोर्स में उपलब्ध है।