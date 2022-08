Jagdeep Dhankhar: पीएम मोदी, गृहमंत्री, रक्षामंत्री से लेकर इन्होंने दी नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बधाई

Jagdeep Dhankhar: देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) को देशभर से बधाई आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नेड्डा समेत अन्य नेताओं ने जगदीप धनखड़ से मुलाकात करके उन्हें बधाई दी है। वहीं, गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने उन्हें बधाई दी है।

उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि, किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होना पूरे देश के लिए हर्ष का विषय है। धनखड़ जी अपने लम्बे सार्वजनिक जीवन में निरंतर जनता से जुड़े रहे हैं। जमीनी मुद्दों की बारीकी समझ व उनके अनुभव का उच्च सदन को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।

इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि, मुझे विश्वास है कि उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के सभापति के रूप में जगदीप धनखड़ जी संविधान के एक आदर्श संरक्षक सिद्ध होंगे। उन्हें इस जीत पर बधाई देता हूं। साथ ही मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सहयोगियों, अन्य दलों व संसद सदस्यों का धनखड़ जी का समर्थन करने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

Congratulations to Shri Jagdeep Dhankhar on winning the Vice Presidential elections. His long public life, wide experience and deep understanding of people’s issues will certainly benefit the nation. I am confident that he will make an exceptional VP & Rajya Sabha Chairman.

Congratulations to Shri Jagdeep Dhankhar ji on being elected as the 14th Vice-President of India.

Thank you to Smt @alva_margaret ji for representing the spirit of the joint Opposition with grace and dignity.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 6, 2022