Jailers transferred in UP : जेल विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल , 17 जेलरों का तबादला

Jailers transferred in UP : उत्तर प्रदेश तबादला नीति 2023-24 (Uttar Pradesh Transfer Policy 2023-24) के तहत जेल विभाग में बड़े स्तर पर तबादले किए गए है। जिन जेल अधिकारियों के तबादले हुए है, उनमें जेलर शामिल है। गुरुवार देर रात जेल महानिदेशक एसएन साबत (Director General of Jails SN Sabat) ने 17 जेलरों का तबादला आदेश जारी किया है।

डीजी जेल एसएन साबत (Director General of Jails SN Sabat) ने जिन जेलर के तबादले (17 Jailers transferred in UP) किए है। उनमें सतीश चंद्र त्रिपाठी को बस्ती से इटावा, पंकज कुमार सिंह को लखीमपुर खीरी से आदर्श जेल लखनऊ, राजेश कुमार सिंह को आगरा से जिला कारागार मुजफ्फरनगर, शैलेंद्र प्रताप सिंह को जिला कारागार बिजनौर से जिला कारागार प्रयागराज , राजेश कुमार राय को जिला कारागार शाहजहांपुर से जिला कारागार प्रतापगढ़, कमलेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय कारागार बरेली से जिला कारागार अलीगढ़, अजय कुमार को जिला कारागार लखनऊ से जिला कारागार जौनपुर, वीरेंद्र कुमार वर्मा को जिला कारागार बांदा से जिला कारागार सुल्तानपुर भेजा गया है।

इसी क्रम में रंजीत कुमार सिंह को केंद्रीय कारागार नैनी से जिला कारागार संत कबीर नगर, अपूर्वव्रत पाठक को जिला कारागार बरेली से जिला कारागार बस्ती, राजेश कुमार को जिला कारागार सुल्तानपुर, योगेश कुमार मुख्यालय से बांदा, राजीव कुमार सिंह को उन्नाव से जिला कारागार गौतमबुद्धनगर, कुलदीप सिंह भदोरिया गाजियाबाद से जिला कारागार शाहजहांपुर में तैनाती मिली है।

बीते दिनों शासन ने बदले थे कई जेल अधीक्षक

बीते दिनों शासन ने चार वरिष्ठ जेल अधीक्षकों और सात अधीक्षकों का तबादला किया था. जिसमें अयोध्या जेल के अधीक्षक शशिकांत मिश्रा को मेरठ जेल, केंद्रीय कारागार, आगरा के वरिष्ठ अधीक्षक राधा कृष्ण मिश्रा को जेल मुख्याला में तैनात किया गया था. इसी तरह बाराबंकी जेल के वरिष्ठ अधीक्षक पीपी सिंह को मुरादाबाद , अधीक्षक दिलीप कुमार पांडेय को गोरखपुर जिला कारागार, कारागार मुख्यालय से अटैच वरिष्ठ अधीक्षक विनोद कुमार को बरेली जिला कारागार नियुक्त किया गया.