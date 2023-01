Jairam Ramesh ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, भारतीय राजनीति को न्यूजीलैंड की PM जैसे नेताओं की जरूरत है

Jairam Ramesh: न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने 7 फरवरी से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया| जिसके बाद से कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने कहा कि भारतीय राजनीति को न्यूजीलैंड की पीएम जैसिंडा अर्डर्न जैसे नेताओं की जरूरत है।

Legendary cricket commentator, Vijay Merchant once said about retiring at the peak of his career:Go when people ask why is he going instead of why isn't he going. Kiwi PM, Jacinda Ardern has just said she is quitting following Merchant's maxim. Indian politics needs more like her

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) January 19, 2023