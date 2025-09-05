सोनौली में धूमधाम से निकला जुलूस-ए-मुहम्मदी, गूंज उठा पैगाम-ए-इंसानियत
हिंदू-मुस्लिम एकता का दिखा अनुपम उदाहरण, सुरक्षा व्यवस्था रही चाक-चौबंद
भारत-नेपाल सीमा पर स्थित अंतरराष्ट्रीय महत्व के कस्बे सोनौली में शुक्रवार को पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की यौम-ए-पैदाइश को ईद मिलादुन्नबी के रूप में बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा से मनाया गया। इस मौके पर नगर के विभिन्न स्थानों से भव्य जुलूस-ए-मुहम्मदी निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।
मदरसा से निकला जुलूस, जगह-जगह हुआ स्वागत
सोनौली कस्बे के मदरसा अरबिया गौसिया अहले सुन्नत वल जमात मस्जिद से दोपहर बाद जुलूस-ए-मुहम्मदी की शुरुआत हुई। यह जुलूस नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए एसएसबी रोड तक पहुंचा। रास्ते भर जगह-जगह स्वागत किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष हबीब खान ने स्टॉल लगाकर जुलूस में शामिल लोगों को खुरमा और फल वितरित किए तथा शीतल जल पिलाया।
हिंदू समाज का मिला भरपूर समर्थन
इस मौके पर हिंदू समाज के लोग भी स्वागत में पीछे नहीं रहे। भाजपा नेता रवि वर्मा, प्रेम जायसवाल, धर्मेंद्र जायसवाल सहित कई गणमान्य लोग स्वागत में शामिल रहे। इस दौरान सोनौली की सरजमीं पर गंगा-जमुनी तहज़ीब का बेहतरीन नज़ारा देखने को मिला।
सीमा तक पहुंचा जुलूस, शांति से हुआ समापन
जुलूस नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए भारत-नेपाल सीमा के नो-मैन्स लैंड और सोनौली बस स्टैंड तक पहुंचा। वहां से लौटते हुए यह जुलूस पुनः मदरसे में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस जुलूस का नेतृत्व मौलाना असगर अली ने किया।
उलमाओं ने दिया भाईचारे का पैगाम
कार्यक्रम के दौरान उलमाओं ने कहा कि आज ही के दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम इस दुनिया में इंसानियत का पैगाम लेकर आए थे और इसी दिन उनकी वफात भी हुई थी। उन्होंने पूरी दुनिया को अमन, भाईचारे और मोहब्बत का रास्ता दिखाया।
प्रशासन रहा मुस्तैद
जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। पुलिस क्षेत्राधिकारी नौतनवा अंकुर गौतम, थानाध्यक्ष सोनौली अजीत प्रताप सिंह, चौकी प्रभारी बृजभान यादव भारी पुलिस बल के साथ लगातार निगरानी में जुटे रहे। नगर के हर संवेदनशील स्थान पर पुलिस तैनात रही, जिससे कार्यक्रम सकुशल सम्पन्न हुआ।
इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष हबीब खान, मौलाना मोहम्मद सरवर, मौलाना नईम, मौलाना तनवीर, अमीर आलम, मेराज खान, रानू आलम सहित तमाम लोग मौजूद रहे।