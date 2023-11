वरिष्ठ आईएएस अफसर अटल डुल्लू होंगे जम्मू कश्मीर के नए मुख्य सचिव, जानें कब संभालेंगे पदभार?

केंद्र सरकार ने मौजूदा मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता (Chief Secretary Arun Kumar Mehta) की सेवानिवृत्ति के बाद वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अटल डुल्लू (Senior IAS officer Atal Dullu) को जम्मू कश्मीर का नया मुख्य सचिव (New Chief Secretary of Jammu and Kashmir) नियुक्त किया है।