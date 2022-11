Jammu-Kashmir News: दहशतगर्दों की फायरिंग में मारा गया लश्कर आतंकी

श्रीनगर: दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग में एक आतंकी ढेर हो गया। पुलिस ने बताया कि लश्कर के आतंकी को बिजबेहरा इलाके में तलाशी अभियान के दौरान साथ ले जाया गया था। आतंकी का नाम सज्जाद तांत्रे के रूप में हुई है।

During investigation hybrid terrorist Sajjad Tantray, who was earlier a terrorist associate of LeT and released from PSA, revealed that he had attacked on two outside labourers on 13/11/2022 at Rakhmomen, Bijbehara in Anantnag in which two labourers got seriously injured. (1/2)

