जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, बिहार विधानसभा चुनाव में करगहर सीट से ठोकेंगे ताल

By संतोष सिंह 
Updated Date

पटना। बिहार के सियासी गलियारे से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (Jan Suraj founder Prashant Kishor) ने ऐलान करते हुए कहा कि वह करगहर सीट से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दरअसल प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने एक डिजिटल न्यूज़ चैनल बिहार तक के कार्यक्रम में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि वह रोहतास के करगहर सीट से बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections ) लड़ेंगे। प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने बातचीत के दौरान कहा कि सभी लोगों को कहता हूं दो जगहों से लड़ना चाहिए। एक कर्म भूमि और दूसरी जन्म भूमि। अगर जन्म भूमि की बात करें को कराहगर मेरी जन्म भूमि है और मैं वहीं से चुनाव लड़ना चाहूंगा।

बता दें, करगहर विधानसभा सीट (Kargahar Assembly Seat) ब्राह्मण बहुल सीट है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 (Bihar Assembly Elections 2020) में करगहर सीट पर कांग्रेस के संतोष मिश्रा ने जीत हासिल की थी। वहीं जेडीयू के वशिष्ठ सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे। इस बार इस सीट से दिनेश राय के भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। वहीं इस सीट के भोजपुरी गायक रितेश पांडेय (Bhojpuri singer Ritesh Pandey) भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे। लेकिन, जन सुराज ने प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने पहले ही इस सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अब देखना यह होगा कि प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) के करगहर सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद इस सीट पर कौन-कौन से सियासी समीकरण बनते हैं।

बता दें, प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने पिछले दो सालों से पूरे बिहार में जन सुराज यात्रा (Jan Suraj Yatra) के ज़रिए लगातार जनता से जुड़ने का अभियान चलाया है। वे लगातार मौजूदा राजनीतिक दलों पर आरोप लगाते रहे हैं कि पिछले तीन दशकों में बिहार की हालत सुधरी नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रशांत किशोर (Prashant Kishor)  का करगहर से चुनाव लड़ने का ऐलान बिहार की राजनीति में नया समीकरण बना सकता है। यह सीट फिलहाल महागठबंधन के कब्जे में है और यहां से मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है।

 

