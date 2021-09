तालिबान द्वारा महिलाओं के लिए जारी नये फरमान को लेकर जावेद अख्तर ने फिर दिया बयान, जानें अब क्या कहा

नई दिल्ली। सामाजिक-राजनीतिक(POLITICS) मुद्दों पर बेबाकी से बोलने के लिए जानें जाने वाले देश के मशहूर शायर जावेद अख्तर ने फिर एक बार बड़ा बयान दिया है। कुछ महीने पहले ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया था। तब से वहां की सरकार वहां की महिलाओं को कैसे जीवन यापन करना है इसके लिए रोज नये फरमान जारी करता रहता है। इन फरमानों को लेकर जावेद अख्तर अक्सर तालिबान(TALIBAN) का विरोध करते नहीं थकते। एक बार फिर से उन्होंने तालिबानी नेताओं के एक फरमान पर अपना गुस्सा जाहिर किया है।

Aljazeera has reported that the mayor of Kabul has ordered all working women should stay at home I expect all important Muslim bodies to condemn it because it is being done in the name of their religion Where are all those who were till yesterday shouting in defence of 3 talaq

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) September 20, 2021