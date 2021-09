Taliban के साथ RSS की तुलना के चलते विवादों में फंसे जावेद अख्तर, लोगो ने शुरू किया घर के बाहर प्रदर्शन

Bollywood news: बॉलीवुड के फेमस राइटर जावेद अख्तर (Javed Akhtar) अपने बड़बोले बयानो के चलते अक्सर विवादों में फंसे रहतें हैं। वहीं एक बार फिर अपने ब्यान के चलते सुर्खियों में आ गयें हैं। दरअसल, हाल ही में जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने तालिबान (Taliban) के साथ आरएसएस (RSS) की तुलना और वीएचपी (VHP) और बजरंग दल (Bajrang Dal) की तुलना की थी।

रिपोर्ट के मुताबिक जावेद अख्तर ने एक बयान में कहा है कि आरएसएस (RSS), वीएचपी (VHP) और बजरंग दल (Bajrang Dal) जैसे संगठन तालिबान की तरह है। इनके रास्ते में भारत का संविधान रूकावट बन रहा है। इन्हें जरा सा मौका मिले तो यह सीमा पार करने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे।

I have filed the complaint against #JavedAkhtar with the @MumbaiPolice for intentionally outranging to the RSS, VHP, and Bajrang Dal.

Javed Akhtar called RSS, VHP, and Bajrang Dal supporters Talibani's!

A complaint has been lodged with Javed Akhtar's residential police station. pic.twitter.com/2fTbhICJa7

— ADV. ASHUTOSH J. DUBEY🇮🇳 (@AdvAshutoshDube) September 4, 2021