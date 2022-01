मुस्लिम महिलाओं की नीलामी को लेकर भड़के Javed Akhtar, बोले- मैं पीएम की चुप्पी से चिंतित हूं...

Bollywood news: बॉलीवुड इंडस्ट्री (bollywood industry) के जाने-माने लेखक गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) अपने बयानों के चलते हमेशा सुर्ख़ियों में रहते हैं। वह हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखते हैं और उनकी राय को लेकर कई बार वह ट्रोल भी हो जाते हैं। जावेद (Javed Akhtar) ने अपने करियर में अपनी लेखनी के दम पर अलग पहचान बनाई है और आज के समय में उनकी फैन फॉलोइंग (Fan following) जबरदस्त है। अब एक बार फिर से वह ट्रोल हुए हैं।

आपको बता दें, एक बार फिर से जावेद (Javed Akhtar) को अपने बयान के चलते लोगों से खरी-खोटी सुनने को मिल रही है। इसके चलते अब इस बारे में चर्चा सोशल मीडिया पर काफी तेज़ हो गई है। आप सभी जानते ही होंगे कि हाल ही में Bulli Bai नाम का एक ऐप चर्चा में है। जिस पर मुस्लिम महिलाओं (Muslim women) की तस्वीर शेयर की जा रही है उन पर भद्दे कमेंट्स के साथ-साथ उनकी बोली लगाई जा रही है।

The moment I raised my voice against the online auction of women n those glorifying Godse n preaching genocide to the army police n people some bigots have started abusing my great great grand father a freedom fighter who died in kala pani in 1864 What do you say to such idiots

इसे लेकर जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने ट्वीट कर अपनी राय रखी है उन्होने कहा है ‘एक सौ महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी हो रही है। लेकिन तथाकथित धर्म संसद, सेना पुलिस को लगभग 200 एमएलएन भारतीयों के नरसंहार के लिए जाने की सलाह दी जा रही है। मैं प्रधानमंत्री सहित सभी की चुप्पी से विशेष रूप से चिंतित हूं। क्या यह सब का साथ है?’ उनके इसी बयान पर बवाल मच गया है। अब तेजी से लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है।

There is an online auction of hundred women There are so called Dharm Sansads , advising the army the police n the people to go for the genocide of almost 200 MLN Indians .I am appalled with every one ‘s silence including my own n particularly of The PM . Is this Sub ka saath ?

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) January 3, 2022