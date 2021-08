जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने देश को दिलाया गोल्ड, हरियाणा सरकार देगी इतने करोड़ रुपये और क्लास-1 की नौकरी

जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीत कर इतिहास रच दिया। शानदार प्रदर्शन करते हुए नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। gave gold to the country, now will give and