Jaya Bachchan का झलका दर्द, बोली- हमारा गला घोंट दीजिए, सदन में बोलते तो दे नहीं रहे...

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) की राज्यसभा सांसद जया बच्चन (Rajya Sabha MP Jaya Bachchan) सोमवार को भाजपा (BJP) और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। बता दें कि ट्रेजरी बेंच पर बैठे भाजपा (BJP) सांसदों के साथ सपा सांसद जया बच्चन (Jaya Bachchan) की तीखी बहस हो गई है। इस दौरान जया बच्चन (Jaya Bachchan) ने भाजपा (BJP) सांसदों से कहा कि आप लोगों के बुरे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। जया बच्चन (Jaya Bachchan) ने कहा कि मुझ पर निजी हमला किया गया, मैं आपको श्राप देती हूं कि आप लोगों के बुरे दिन आएंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों का आप गला ही घोंट दीजिए और आप लोग सदन चलाइए। आग बबूला सांसद जया बच्चन (Jaya Bachchan) ने विपक्षी दलों के नेताओं से भी कहा कि आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं?

हमारा गला घोंट दीजिए, बोलते तो दे नहीं रहे…

जया बच्चन (Jaya Bachchan) ने कहा कि सदन में जो हो रहा है वह काफी दुखद है। उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों में अपने साथियों के लिए जरा भी सम्मान नहीं तो हमारा गला ही घोंट दीजिए, बोलने तो दे नहीं रहे हैं। जया ने सभापति से अपील करते हुए कहा कि मेरे खिलाफ और मेरे करियर के खिलाफ अपशब्द कहे गए और ऐसे सदस्यों पर कार्रवाई होनी चाहिए।

बता दें कि विपक्षी दल केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा (Union Minister of State for Home Ajay Mishra) के इस्तीफे और 12 सासंदों के निलंबन की वापसी की मांग कर रहे हैं। इसी वजह से सदन में लगातार हंगामा हो रहा है संसद स्थगित हो रही है। संसद के शीतकालीन सत्र (winter session of parliament) के पहले ही दिन राज्यसभा में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के 12 सदस्यों को मॉनसून सत्र के दौरान अशोभनीय आचरण करने के कारण, इस सत्र की शेष अवधि के लिए उच्च सदन से निलंबित कर दिया गया था। इनका निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर विपक्ष लगातार विरोध और हंगामा कर रहा है।

संजय राउत बोले, जया जी का गुस्सा ऐश्वर्या पर न निकालें

पनामा पेपर्स लीक (Panama Papers leak) से जुड़े मामले में ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) से प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की पूछताछ को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि इस पर सवाल उठाए हैं। कहा कि सरकार को जया जी का गुस्सा बच्चों पर नहीं निकालना चाहिए। ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) को ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर जब संजय राउत से सवाल किया गया। तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसलिए नोटिस दिया गया है क्योंकि जया बच्चन (Jaya Bachchan) विपक्षी सांसदों के साथ हैं। इसके बाद उनके बेटे, पोते और पोती को भी नोटिस भेजा जाएगा।