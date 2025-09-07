अमेरिका में जींद के युवक की गोली मारकर हत्या, परिवार का इकलौता बेटा था कपिल

नई दिल्ली। हरियाणा (Haryana) के जींद जिले (Jind District) के बराह कलां गांव के 26 वर्षीय युवक कपिल की अमेरिका के प्रांत में शनिवार देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस खबर से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बराह कलां गांव का कपिल लगभग ढ़ाई साल पहले डंकी रूट से अमेरिका गया था।

पिता ईश्वर ने बताया कि कपिल उनका अकेला बेटा था और दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने उसे अमेरिका भेजा था, ताकि परिवार का सहारा बन सके। ईश्वर खुद गांव में खेती-बाड़ी करते हैं, जबकि कपिल के चाचा रमेश की पिल्लूखेड़ा में ट्रैक्टर की एजेंसी है। चाचा रमेश ने ही उसे अपने पास जींद में रखकर पढ़ाया था। परिवार का सहारा बनने के लिए लगभग 45 लाख रुपये खर्च कर कपिल ढ़ाई साल पहले डोंकी रूट से अमेरिका गया था।

अमेरिकी मूल के युवक से विवाद में हत्या

परिजनों के अनुसार कपिल अमेरिका के कैलिफोर्निया (California) में जहां काम करता था, वहां काले रंग का एक मूल अमेरिकी आया। यह मूल अमेरिकी जब पेशाब करने लगा, तो कपिल ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। इस पर बात इतनी बढ़ गई की अमेरिकी मूल के युवक ने कपिल पर कई गोली दाग दी। इसमें कपिल की मौके पर मौत हो गई।

शोक में डूबा गांव

जींद के बराह कलां गांव में शोक की लहर है। अब परिवार के सामने कपिल के शव को भारत लाने की सबसे बड़ी चिंता है। यह कहा जा रहा है कि कपिल का शव अमेरिका से भारत लाने में कम से कम 15 दिन लग जाएंगे। ऐसे में लोगों ने कपिल के परिवार को सलाह दी है कि अमेरिका में ही उसका अंतिम संस्कार हो जाए और उसके अंतिम संस्कार की हिंदू रस्मों को जींद में पूरा कर लिया जाए। गांव के युवक की अमेरिका में इस तरह हत्या कर दिए जाने से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।