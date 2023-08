Jio Financial Services Listing: शेयर मार्केट में मुकेश अंबानी की एक और कंपनी की हुई लिस्टिंग, जानिए लिस्ट हुए शेयर का भाव

Jio Financial Services Listing: भारत और एशिया के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की एक और कंपनी आज शेयर मार्केट में लिस्ट हो गई। रिलायंस से हाल में अलग हुई कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (Jio Financial Services) का शेयर 265 रुपये पर बीएसई (BSE) पर लिस्ट हुआ। एनएसई (NSE) पर यह 262 रुपये पर लिस्ट हुआ।

बता दें कि 20 जुलाई को इस स्टॉक की प्री-लिस्टिंग कीमत 261.85 रुपये निकली थी। ग्रे मार्केट में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का शेयर (Share of Jio Financial Services Ltd.) 73 रुपये के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहा था। यानी मार्केट इसके 335 रुपये के आसपास लिस्ट होने की उम्मीद कर रहा था। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.68 लाख करोड़ रुपये है। यह भारत की 33वीं सबसे बड़ी कंपनी है। यह कंपनी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ और इंडसइंड बैंक से बड़ी है।

कंपनी के नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन केवी कामत (KV Kamat) ने लिस्टिंग के लिए आयोजित समारोह में कहा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (Share of Jio Financial Services Ltd.) भारत की ग्रोथ की स्टोरी के साथ आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर की पूर्ण सेवा प्रदाता कंपनी (Full Service Provider Company) बनना चाहती है। लिस्टिंग के थोड़े समय बाद ही इस स्टॉक में मुनाफावसूली देखने को मिली और इस वजह से इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। एनएसई पर कई ब्लॉक डील के बीच जियो फाइनेंशियल का शेयर 4.6 फीसदी तक गिरकर 250 रुपये के स्तर पर आ गया।

लिस्टिंग के पहले 10 सत्र में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर का अपर और लोअर सर्किट लिमिट पांच फीसदी तक किया गया है। एनालिस्ट्स का कहना है कि इस स्टॉक में अगले कुछ समय में बिकवाली (sold out) का दबाव देखने को मिल सकता है क्योंकि ऐसे शेयरधारक जिन्होंने केवल खास मौके का लाभ उठाने के लिए आरआईएल के शेयर खरीदे थे, वे मुनाफावसूली (Profit Booking) कर सकते हैं। इसी बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) के शेयर में 1.21 फीसदी की टूट के साथ 2525.75 रुपये के स्तर पर ट्रेडिंग हो रही थी।