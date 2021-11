JNU Violence: वामपंथी और ABVP छात्रों के बीच हिंसक झड़प, 12 घायल

Bollywood news: एक बार फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में AISA और SFI वामपंथी छात्र संगठनों (leftist student organizations) और ABVP के सदस्यों के बीच हिंसक झड़प हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (All India Student Council) के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि वामपंथी छात्रों ने उनपर हमला किया।

आपको बता दें, जिसमें ABVP के कई सदस्य घायल हुए। दूसरी तरफ JNU छात्र संघ की अध्यक्ष और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (Students Federation of India) की नेता आइशी घोष ने ABVP पर लेफ्ट के छात्रों पर हमले का आरोप लगाया है।

दोनों पक्ष एक-दूसरे पर हमला करने और हिंसा फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। ABVP की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक, घायल हुए सदस्यों में महिला छात्र और दिव्यांग भी शामिल हैं, जिनका एम्स में इलाज कराया जा रहा है।

ABVP'S GOONS UNLEASHED VIOLENCE IN JNU TODAY.

Time and again these criminals have unleashed violence on students and have disrupted campus democracy.

Will the JNU Administration still be silent ? Will no actions be taken on the goons ?

Photos of students attacked today. pic.twitter.com/ZnkjZ10Vhq

— Aishe (ঐশী) (@aishe_ghosh) November 14, 2021