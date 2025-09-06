उत्तर प्रदेश के इस शहर में लांच होगा जॉली एलएलबी- 3 का ट्रेलर

कानपुर। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी का ट्रेलर 10 सितंबर को लांच होगा। इससे पहले अक्षय कुमार और अरशद वारसी दोनों अपने- अपने शहर कानपुर और मेरठ में फिल्म का ट्रेलर लांच कराने चाह रहे थे। अब इस पर जज त्रिपाठी ने अपना फैसला सुना दिया है। दस सितंबर को दोनों शहरों में​ फिल्म का ट्रेलर लांच किया जाएगा।

जॉली एलएलबी एक बार फिर से बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार है। फिल्म का तीसरा पार्ट बनन कर तैयार हो चुका है और इसका ट्रेलर भी दस सितंबर को कानपुर और मेरठ में लांच होने जा रहा है। इससे पहले अक्षय कुमार और अरशद वारसी के फैंस में जबरदस्त भिड़ंत छिड़ गई है कि फिल्म का ट्रेलर आखिर किस शहर में लॉन्च होगा, कानपुर या मेरठ। दरअसल, अक्षय कुमार का किरदार जॉली मिश्रा कानपुर से है और अरशद वारसी का जॉली त्यागी मेरठ से है। दोनों ने कोर्टरूम स्टाइल में अपनी-अपनी दलील रख दी, जिसके बाद इंटरनेट पर फैंस के बीच भी हंगामा शुरू हो गया।

फैंस के जोश और दीवानगी को देखते हुए आखिरकार कोर्ट में बैठे जज त्रिपाठी (सौरभ शुक्ला) को बीच में आना पड़ा। उन्होंने ऐलान किया कि अब ट्रेलर केवल एक जगह नहीं, बल्कि दोनों शहरों कानपुर और मेरठ में लांच किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह साफ किया कि केस को खारिज करने से पहले दोनों जॉली को आपस में एक जोरदार झप्पी भी डालनी होगी। इस फैसले ने फैंस की खुशी दोगुनी कर दी। फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी के साथ ही हुमा कुरैशी व अमृता राव भी है। साथ ही जज की भुमिका सौरभ शुक्ला निभा रहे है। वहीं फिल्म को सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया है।