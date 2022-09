गिरफ्तारी की मांग के बाद Jubin Nautiyal ने कैंसिल किया कॉन्सर्ट, कहा- देश से प्यार है...

मुंबई: सिंगर जुबिन नौटियाल (Jubin Nautiyal) बीते गुरुवार से ट्विटर पर खूब ट्रेंड कर रहे हैं. #ArrestJubinNautiyal के जरिए जुबिन की गिरफ्तारी की मांग (Jubin’s arrest demanded) की जा रही है. वहीं अब इस मामले पर सिंगर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

जुबिन नौटियाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, “नमस्कार दोस्तों और ट्विटर परिवार, मैं यात्रा कर रहा हूं और अगले पूरे महीने की शूटिंग करूंगा. अफवाहों से परेशान न हों. मुझे अपने देश से प्यार है. आई लव यू ऑल” सिंगर का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया और यूजर्स इस पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं.

Hello friends and twitter family, I've been travelling and will be shooting for the next whole month. Don't get upset on rumours. I love my country 🇮🇳🙏🏻. I love you all 🌹 pic.twitter.com/0Peyy74rwr

— Jubin Nautiyal (@JubinNautiyal) September 10, 2022