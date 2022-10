जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बने देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश, इस दिन संभालेंगे पदभार

नई दिल्ली। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के 50वें सीजेआई (CJI) बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने सोमवार को उन्हें इस पद पर नियुक्त किया है। बता दें कि जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इस बारे में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू (Union Law Minister Kiren Rijiju) ने ट्वीट कर जानकारी दी।

Extending my best wishes to Justice DY Chandrachud for the formal oath taking ceremony on 9th Nov. https://t.co/awrT3UMrFy pic.twitter.com/Nbd1OpEnnq

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) October 17, 2022