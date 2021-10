जस्टिन ट्रूडो सरकार : भारतीय मूल की अनीता आनंद को बनाया गया कनाडा का नया रक्षा मंत्री

कनाडा: भारतीय मूल की कनाडाई अनीता आनंद को कैबिनेट में फेरबदल के बाद जस्टिन ट्रूडो की सरकार में कनाडा की नई रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी सितंबर में हुए शुरुआती चुनाव में मामूली जीत के साथ सत्ता में लौटी। 54 वर्षीय अनीता आनंद ने भारतीय मूल के हरजीत सज्जन की जगह ली जो कि बहुत लंबे समय तक कनाडा के रक्षा मंत्री थे। जस्टिन ट्रूडो का नया मंत्रिमंडल काफी संतुलित नजर आ रहा है, जिसमें महिला-पुरूष मंत्रियों के अनुपात का ख्याल रखा गया है। मंत्रिमंडल में कुल 38 सदस्य हैं।

It is my sincere honour to be sworn in today as Minister of National Defence. Thank you @JustinTrudeau for entrusting me with this portfolio. pic.twitter.com/4QpXA5hcL6

— Anita Anand (@AnitaOakville) October 26, 2021