Jyoti Saxena ने Akasa Singh का किया बचाव, कहा- अपने गेम प्लान के वजह से बिग बॉस 15 में...

Bollywood news: ज्योति सक्सेना (Jyoti Saxena) को हाल ही में हिट सॉन्ग ‘खोया हूं मैं’ में देखा गया था। एक्ट्रेस ने बिग बॉस 15 की कंटेस्टेंट अकासा सिंह (Contestant Akasa Singh) के साथ एक अच्छा बंधन साझा किया, क्योंकि वे अच्छे पारिवारिक मित्र हैं और एक-दूसरे के बहुत करीब हैं। हाल ही के एक एपिसोड में, अकासा को अन्य बीबी प्रतियोगियों द्वारा बिग बॉस के घर के योग्य प्रतियोगी नहीं होने के कारण निशाना बनाया जा रहा था।

आपको बता दें, लेकिन कंटेस्टेंट की टिप्पणी अकासा की अच्छी दोस्त ज्योति सक्सेना को अच्छी नहीं लगी, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर गलतफहमी को दूर करना सुनिश्चित किया।

अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ‘मुझे लगता है कि बिग बॉस क घर पर अकासा प्रतीक सेजपाल (Akasa Prateek Sejpal) की वजह से नहीं है। वह अपने गेम प्लान और कार्यों को जीतने के पीछे समर्पण के कारण घर में है. में अकासा संघ का समर्थन करती हु और चाहती हु की उन्हें निशाना बनाना बंद करें।’

I feel that @AkasaSing Survival in the #Biggboss15 house is not because of @realsehajpal. She is in the house because of her own game plan and dedication behind to win the tasks.

I support #AkasaSingh Stop targeting her!@BiggBoss @BeingSalmanKhan #BB15 #colorsTV

— Jyoti Saxena (@iamjyotisaxena) October 21, 2021