Kaali Poster Row Controversy : महुआ मोइत्रा बोलीं-‘काली की उपासक हूं, किसी से नहीं डरती’, सत्यमेव जयते

Kaali Poster Row Controversy: डॉक्यूमेंट्री फिल्म ‘काली’ के पोस्टर से उठा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले में टिप्पणी कर घिरीं सांसद महुआ मोइत्रा से अपनी ही टीएमसी ने किनारा कर लिया तो वह पार्टी से ही खफा हो गईं। मोइत्रा ने आज पहले टीएमसी का ट्विटर हैंडल अनफॉलो किया और फिर बयान देकर कहा कि ‘मैं काली की उपासक हूं मैं किसी से नहीं डरती।’

इसके साथ की अशोक लाट का फोटो ट्वीट कर लिखा किया सत्यमेव जयते।

उधर, भाजपा ने मोइत्रा के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर ममता की सांसद को गिरफ्तार करने की मांग की है। मंगलवार को मां काली को लेकर विवादित टिप्पणी के बाद मोइत्रा ने बुधवार दोपहर ट्वीट कर कहा कि मैं एक काली उपासक हूं। मैं किसी चीज से नहीं डरती। आपके अज्ञान, आपके गुंडे, आपकी पुलिस और निश्चित रूप से आपके ट्रोल से भी नहीं डरती। सत्य को रक्षक बलों की जरूरत नहीं पड़ती। जय मां काली! बंगालियों की देवी पूजा निडर और बगैर पक्षपात के होते है।’

Bring it on BJP!

Am a Kali worshipper. I am not afraid of anything. Not your ignoramuses. Not your goons. Not your police. And most certainly not your trolls.

Truth doesn’t need back up forces.

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) July 6, 2022