Kaali Poster Row: भारतीय उच्चायोग ने ‘काली’ के निर्माता को दिया निर्देश, कनाडा सरकार ने भी लगाई फटकार

नई दिल्ली: जहां एक तरफ देश में धर्म संग्राम छिड़ा हुआ है वहीं दूसरी तरफ फिल्मी पर्दे पर जब-जब भगवान की प्रतिमा के साथ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है. दरअसल, इन दिनों एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म ‘काली’ ने ऐसा ही तूफान लाया है.

इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पोस्टर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है. दरअसल फिल्म के पोस्टर पर देवी को धूम्रपान करते और एलजीबीटीक्यू का झंडा थामे दिखाया गया है, जिसकी जमकर आलोचना हो रही है.

अब इस मामले में कनाडा के इंडियन हाई कमिशन (Indian High Commission) ने दखलअंदाजी करते हुए ऑर्गनाइजर्स से उकसाने वाले कॉन्टेंट हटाने की मांग की है. आपको बता दें कि टोरंटो निवासी फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई (Leena Manimekalai) ने अपनी फिल्म के इस पोस्टर का सपोर्ट किया था और कहा कि वह जब तक जिंदा रहेंगी बेखौफ अपनी आवाड बुलंद रखना जारी रखेंगी.

Will the Supreme Court which blamed #NupurSharma for the killing of #kanahiyalal now take up this case of a filmmaker who has abused #HinduGoddess (Maa Kaali) and put her behind bars.

Will the begums of #UrbanNaxal gang & #Lutyensmedia condemn this. #ArrestLeenaManimekalai . pic.twitter.com/yo7r2otD8y

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) July 4, 2022