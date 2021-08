Kabir Khan ने मुगलों को लेकर कही बड़ी बात, मुगलों को काफी नकारात्मक दिखाया जाता है… वो असली राष्‍ट्र-निर्माता थे

बॉलीवुड के फेमस फिल्ममेकर कबीर खान (Kabir Khan) इन दिनों अपने कुछ बयानों की वजह से सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं। दरअसल मुगलों को लेकर कबीर खान (Kabir Khan) ने एक बड़ा बयान दिया है उनका कहना है कि... काफी परेशान करने वाला है कि फिल्मों में मुगलों को काफी नकारात्मक (very negative to the Mughals) तरीके से दिखाया जा रहा है।