Shocking Video Viral : अफगानिस्तान में दिखा तालिबान का खौफ मंजर, उड़ते विमान से गिरे तीन लोग

नई दिल्ली। अफगानिस्तान (Afghanistan) में तालिबान ने सत्ता पर कब्जा (Taliban seize power) कर लिया है। इसकी दहशत (Terror of Taliban) के चलते लोगों को देश छोड़ने की जल्दीबाजी दिख रही है। ऐसा कर रहे तीन लोगों पर भारी पड़ गई है। काबुल एयरपोर्ट (Kabul airport) से उड़ान भरने वाले एक विमान में जब जगह नहीं मिली तो तीन लोग टायर पकड़कर ही लटक गए, लेकिन उनकी अफगानिस्तान (Afghanistan) छोड़ने के सपने की उड़ान उनके गिरने के साथ ही धराशायी हो गई। तीनों के गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Video Viral on Social Media) हो रहा है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती कि यह वीडियो कब का है और किस विमान में ये लोग लटके थे।

Crazy if true. Reports that locals near Kabul airport claimed three young men who were holding onto the tires of an airplane as it took off, fell onto people’s homes as the aircraft ascended. pic.twitter.com/FjuOJ1luYy

— Arwa Ibrahim (@arwaib) August 16, 2021