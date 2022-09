Kamal R Khan का बड़ा बयान, कहा- देश में सुरक्षित रहने के लिए नेता होना जरूरी है...

मुंबई: बॉलीवुड क्रिटिक्स कमाल आर खान (Kamal R Khan) उर्फ केआरके लगातार सुर्ख़ियों में रहते हैं हालांकि अब वह राजनीति में कदम रखने पर विचार कर रहे हैं। दरअसल बीते दिनों जेल से छूटने के बाद से केआरके (KRK) अपने सोशल मीडिया पर हैरान कर देने वाले पोस्ट कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था और कहा था कि “मैं बदला लेने के लिए वापस आ गया हूं।”

आपको बता दें, वहीं कुछ देर बाद ही केआरके (KRK) ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया और पोस्ट कर कहा, “मीडिया नई कहानियां गढ़ रही है। मैं वापस आ गया हूं और अपने घर पर सुरक्षित हूं। मुझे किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ जो भी बुरा हुआ, मैं उसे भूल गया हूं। मुझे विश्वास है, यह मेरे भाग्य में लिखा गया था।”

I am considering to join a political party soon. क्योंकि देश में सुरक्षित रहने के लिए, नेता होना ज़रूरी है, अभिनेता नहीं!🙏🏼🌹

