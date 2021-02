नई दिल्ली: कई महीनो से चल रहे किसान आंदोलन ने 26 जनवारों को आक्रामक रूप ले लियाऔर तबसे लेकर अब तक किसान आंदोलन को लेकर सभी लोग अलग-अलग तरह से सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसका विरोध भी जता रहे हैं।

कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर मानो जुबानी जंग छेड दी है, बीते दिन कंगना ने पॉप सिंगर रिहाना के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा था ये किसान नहीं आतंकवादी हैं। उसी के बाद से कई स्टार्स ने रिहाना के समर्थन मे ट्वीट किया था। लेकिन अब कंगना ने एक बार फिर अमेरिकी पॉप सिंगर के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। और कुछ

ऐसा बोल दिया शायद जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकतें। दरअसल कंगना ने एक बार फिर रिहाना को लेकर एक ट्वीट किया लेकिन इसमें उन्होंने रिहाना की बिकनी फोटो को शेयर करते हुए उन्हें पोर्न स्टार कह डाला।

Right Wing role model VS Left Wing role model … I rest my case. #Indiatogether #IndiaAgainstPropoganda pic.twitter.com/LkQM0MHD7B

कगंना हाल ही में ट्विटर पर अफनी और रिहाना की फोटो शेयर की और लिखा कि, राइट विंग रोल मॉडल वर्सेज लेफ्ट विंग रोल मॉडल। बस मुझे इतना ही कहना था। कंगना यही नहीं रूकी उन्होंने इसके अलावा रिहाना को लेकर एक और ट्वीट किया और उसमें लिखा कि, संघी नारी सबपे भारी बनाम लिब्रू रोल मॉडल, चलो सभी भारतीय मिलकर इन्हें अपनी ताकत दिखाते हैं। #IndiaTogether #IndiaAgainstPropoganda।

Sanghi Naari sabpe Bhaari Vs Libru role models their lil pussy cat dolls … come on India show them our power. #IndiaTogether #IndiaAgainstPropoganda pic.twitter.com/gEG9YVjZyF

इसके साथ ही कंगना ने एक और ट्वीट में कनाडाई सांसद जगमीत सिंह को पोर्न सिंगर रिहाना का दोस्त बताया। कंगना ने उनका एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि, ये आतंकवादी पोर्न सिंगर @ रिहाना का दोस्त है, और उस पर आतंकवादी गतिविधियों का आरोप है।

Jagmeet Singh who is accused of terror funding praising & showing off his friendship with Rihanna

Now you can understand how Rihanna got the 'motivation' for tweet supporting Farmer Protest pic.twitter.com/hHenXnB6n3

— Amit Kumar (@AMIT_GUJJU) February 3, 2021