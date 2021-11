Kangana Ranaut का Varun Gandhi पर पलट वार, कहा-’जा और रो अब...

मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अक्सर अपने बयानो के लिए सुर्खियों में रहतीं हैं। लेकिन बीते दिन कंगना (Kangana Ranaut) ने देश की आजादी को लेकर एक ऐसा बयान दे डाला जिसके बाद बवाल शुरू को गया। अब ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां तक कंगना के इस बयान के चलते उनसे पद्मश्री अवॉर्ड (Padma Shri Award) भी लेने की मांग की जा रही है।

आपको बता दें बीते दिन कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें अभिनेत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान कह रही हैं, 1947 में जो आजादी मिली वो भीख थी, असली आजादी 2014 में मिली। कंगना के इस बयान पर काफी बवाल मच गया है।

जिसपर वरुण गांधी (Varun Gandhi) ने ट्वीट कर कहा कि कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान, और अब शहीद मंगल पाण्डेय से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार। इस सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह?

