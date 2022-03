Kangana Ranaut ने किया Will Smith का सपोर्ट, इंस्टा पोस्ट शेयर कर बोली- मूर्ख व्यक्ति मेरी मां या बहन की...

नई दिल्ली: बीते दिन ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी (Oscar Award Ceremony) की शुरुआत हो चुकी है। ऑस्कर सेरेमनी में एक ऐसा वाक्य हुआ जिसे भूल पाना शायद ही मुमकिन हो। दरअसल, एक्टर विल स्मिथ ने क्रिस रॉक (Chris Rock) को थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस पर हर कोई अपना रिएक्शन दे रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी इस पर अपनी राय दी है।

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने इंस्टा स्टोरी में पोस्ट शेयर की है, जिसमें एक्ट्रेस ने लिखा- ‘यदि मूर्ख व्यक्ति मेरी मां या बहन की बीमारी का मजाक उड़ाते हुए कुछ बेवकूफ लोगों को हंसाने की कोशिश करेगा तो मैं भी उसे विल स्मिथ की तरह ही थप्पड़ मारूंगी। आशा करती हूं कि वह मेरे लॉकअप में आए।’

कंगना का ये पोस्ट खूब सुर्खियां बटोर रहा है। बता दें कॉमेडियन क्रिस रॉक लॉस एंजिल्स में आयोजित हुए ऑस्कर पुरस्कार को होस्ट कर रहे थे। क्रिस रॉक ने विल स्मिथ की पत्नी जड़ा पिंकेट स्मिथ के गंजेपन का मजाक उड़ाया था। हंसी- मजाक से शुरू हुआ यह मामला धीरे-धीरे इतना बढ़ गया कि स्मिथ ने मंच पर जाकर क्रिस को थप्पड़ मार दिया। वहीं बाद में क्रिस ने इस हरकत के लिए माफी भी मांगी।

UNCENSORED EXTENDED VERSION of Will Smith smacking Chris Rock from Japanese TV pic.twitter.com/s9BZoRyrrm

— Barstool Sports (@barstoolsports) March 28, 2022