बॉलीवुड पर कंगना रनौत का सीधा वार, कहा-यह बॉलीवुड के लिए गंदगी...

नई दिल्ली: बीते दिन दिल्ली में हुई ट्रेक्टर रैली में किसानों के तोड़फोड़ के बाद से लगातार सभी के अलग अलग रिएक्शन देखने को मिल रहें हैं। लेकिन अगर बड़बोली कंगना की बात करें तो इस सिलसिले में कल से ही कंगना ने ताबड़तोड़ ट्वीट कर रही हैं। बता दें कि अब कंगना ने बॉलीवुड पर अपनी भड़ास निकाली हैं।

आपको बता दे, कंगना ने ट्वीट कर कहा है कि बॉलीवुड में एंटरटेनमेंट की आड़ में आतंकवाद और हिंसा को उकसाया जा रहा है। कंगना ने एक ट्वीट को टैग करते हुए लिखा है कि, “ यह बॉलीवुड के लिए गंदगी है जिसे तुरंत साफ किए जाने की जरूरत है।

This is the gandagi for bollywood needs to be cleaned immediately. Slyly hiding behind the garb of entertainment and provoking terrorism and violence, put them in jail if there is even an iota of law n order left in this country these termites are eating away the bones of Bharat. https://t.co/TZ66TKub86

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 27, 2021