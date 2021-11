जब एक्ट्रेस ने ही रिपोर्टर से उलटे पूछा शादी की पहली रात क्या किया था? जानें क्या है मामला

नई दिल्ली। कन्नड़ एक्ट्रेस रच‍िता राम (Kannada actress Rachita Ram) अपनी फिल्म लव यू रच्चू (movie love you rachu) के प्रमोशन के दौरान शादी से जुड़ा एक बयान देकर विवादों को न्यौता दे दिया है। उन्होंने अपनी के प्रमोशन के लिए आयोज‍ित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ‘फर्स्ट नाइट’ पर एक स्टेटमेंट दिया था। जिसके बाद उनके इस बयान से आहत कन्नड़ क्रांति दल (Kannada Kranti Dal) ने एक्ट्रेस से माफी की मांग की है। इसके साथ ही कहा कि उन्हें बैन किया जाए।

एक्ट्रेस को संगठन कहा ​कि रच‍िता राम (Rachita Ram) को सार्वजन‍िक रूप से माफी मांगनी होगी। इसके साथ ही कर्नाटक फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स (Karnataka Film Chamber of Commerce)से भी एक्ट्रेस को बैन करने की मांग की है। कर्नाटक फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसीडेंट (President of Karnataka Film Chamber of Commerce) तेजस्वी नागलिंगस्वामी (Tejasswi Nagalingaswamy) ने रच‍िता के बयान पर अपनी भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका बयान संस्कृति के ख‍िलाफ है। उनके इस बयान ने राज्य की छव‍ि बिगाड़ी है।

जानें क्या है मामला?

‘ड‍िंपल क्वीन’ के नाम से पॉपुलर रच‍िता राम (Rachita Ram) से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने फिल्म में उनके सेंसुअशल सीन्स (sensual scenes) पर सवाल पूछे थे। इसके बाद रचिता ने उलटे रिपोर्टर से पूछा था कि उन्होंने अपनी शादी की पहली रात क्या किया था? उनके इसी सवाल ने अब विवाद खड़ा कर दिया है। कार्यक्रम में एक्ट्रेस ने अपनी अपकमिंग फिल्म में बोल्ड सीन्स के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि फिल्म की डिमांड थी कि उसमें बोल्ड सीन्स हों।

रच‍िता ने पत्रकारों से पूछा था कि ‘यहां बहुत से लोग हैं जो शादीशुदा हैं। मेरा आपको शर्म‍िंदा करने का कोई मकसद नहीं है। बस यूं ही आपसे पूछ रही हूं कि शादी के बाद लोग क्या करते हैं? एक्ट्रेस के इस सवाल पर कोई जवाब देता इससे पहले ही उन्होंने खुद ही इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वे रोमांस ही करेंगे न, यही फिल्म में भी दिखाया गया है।