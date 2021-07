Kanpur Dehat News : अधिवक्ता पर हमले के आरोपियों को पुलिस जल्द करे गिरफ्तार, पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन

कानपुर देहात। Kanpur Dehat News मैथा तहसील (Maitha Tehsil) में बीते शनिवार 24 जुलाई को अधिवक्ता रामनरेश के चेंबर में घुसकर हुई मारपीट से साथी अधिवक्ता खफा हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत चल रहे हैं।

मैथा तहसील के अधिवक्ता व लायर्स एसोसिएशन के आडीटर रामनरेश कमल पर शनिवार शाम चैंबर में घुसकर जयप्रकाश व उसके परिवारियों ने मारपीट की थी। आरोप है कि इस दौरान जेब में रखे रुपये भी छीन लिए थे। शिवली कोतवाली में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है।

इस दौरान पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तारी का आश्वासन (warrant of arrest) दिया था, लेकिन आज तक आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। इसको लेकर अधिवक्ताओं में रोष है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चौधरी संपत लाल यादव अध्यक्ष एकीकृत बार एसोसिएशन कानपुर देहात रमेश चंद्र सिंह गौर वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन कानपुर देहात मुलायम सिंह यादव पूर्व महामंत्री जिला बार एसोसिएशन कानपुर देहात दिलीप सिंह अध्यक्ष अधिवक्ता समित अकबरपुर कानपुर देहात चौधरी भूपेंद्र सिंह अध्यक्ष लायंस एसोसिएशन मैथा कानपुर देहात राजकुमार कुशवाहा, राहुल दीक्षित, धर्मेंद्र सिंह ,जय गोपाल ,खुशवंत सिंह, अमित श्रीवास्तव आदि लोग पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात (Superintendent of Police Kanpur Dehat) से मिले ज्ञापन देकर अभियुक्तों को अविलंब गिरफ्तारी की मांग की। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police) ने कहा है कि अभियुक्तों को शीघ्र ही गिरफ्तार जेल भेजा जाएगा।