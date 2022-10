Kanpur Road Accident : अब यूपी में चलेगा सड़क सुरक्षा जागरुकता अभियान, सीएम योगी ने दिये सख्त निर्देश

लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) के निर्देश पर राज्य पुलिस के यातायात निदेशालय (Traffic Directorate) ने सड़क सुरक्षा (Road Safety) के मद्देनजर मालवाहक वाहनों को यात्री परिवहन से रोकने व लोगों को इस दिशा में जागरुक करने के लिये अगले 10 दिन तक सघन अभियान (Special Campaign) चलाने का फैसला किया है। यह जानकारी यातायात एवं सड़क सुरक्षा निदेशक अनुपम कुलश्रेष्ठ (Director of Traffic and Road Safety Anupam Kulshrestha) ने रविवार को दी।

उन्होंने बताया कि सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को इस आशय का एक परिपत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक के आदेश पर दो अक्टूबर से अगले 10 दिनों तक यह सघन अभियान चलाया जायेगा। उन्होंने बताया कि शनिवार की रात को कानपुर जिले में ट्रैक्टर ट्राली हादसों का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं को भविष्य में रोकने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) के निर्देश का पालन करते हुए यह पहल की गयी है।

इसमें सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को ट्रैक्टर ट्राली, डंपर और लोडर आदि के यात्रा के लिये इस्तेमाल को रोकने के लिये प्रभावी कार्रवाई करते हुए लोगों को भी जागरुक करने के लिये कहा गया है। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी ने कानपुर में सड़क हादसों के परिप्रेक्ष्य में परिवहन तथा गृह विभाग की उच्चस्तरीय बैठक कर आवश्यक निर्देश दिये।

उन्होंने सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत ग्रामीण इलाकों में विशेष जागरूकता अभियान (Special Awareness Campaign)संचालित करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में अगले एक पखवाड़े में बैठकें आयोजित कर पुलिस तथा परिवहन विभाग द्वारा आमजन को सुरक्षित परिवहन साधनों को अपनाने के लिए जागरूक किया जाए। सूचना, लोक निर्माण तथा परिवहन विभागों द्वारा इस संबंध में प्रमुख स्थानों पर जागरुकता हेतु होर्डिंग लगाये जायें।

मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस सम्बन्ध में परिवहन तथा पुलिस विभाग की विशेष भूमिका है। उन्होंने कहा कि इस कार्यवाही में जनता का सहयोग लिया जाए। इसके लिए फोन नंबर जारी किए जाएं, जिस पर जागरूक नागरिक ओवरलोडिंग तथा सड़क सुरक्षा के उल्लंघन से जुड़ी किसी भी गतिविधि की जानकारी दे सकें। इस कार्य से ‘112’ सेवा को भी जोड़ा जाए।

इस बीच पुलिस महकमे ने ट्रैफिक उल्लंघन की जानकारी देने के लिए दो फोन नंबर (0522-2390468 तथा 9454402555) जारी किये हैं।

बैठक में परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह, अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) एसपी गोयल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, गृह एवं सूचना संजय प्रसाद, पुलिस महानिदेशक डीएस चौहान और प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वरलू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।