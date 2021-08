कपिल सिब्बल ने सीएम योगी पर ​साधा निशाना,पूछा-देश में कौन सा ऐसा राज्य ‘बेलगाम प्रदेश’ है?

लखनऊ। कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी (CM Yogi) सोशल मीडिया को ‘बेलगाम घोड़ा’ बताते हैं। ऐसे में उन्हे लगाम लगाने के लिए ट्रेनिंग और तैयारी करनी चाहिए।

Yogi Adityanath ji

Calls social media a “ belagaam ghora “

“ train and prepare “ to rein it in , he urged

Which state in India is a “ belagaam pradesh “ ?

Train and prepare to rein it in

— Kapil Sibal (@KapilSibal) August 7, 2021