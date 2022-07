Kargil Vijay Diwas: पीएम मोदी और रक्षामंत्री ने दी श्रद्धांजलि, कहा-राष्ट्र उनकी सेवा और बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा

Kargil Vijay Diwas: कारगिल विजय दिवस के आज 22 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर देशभर में उस दौर को याद कर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज के ही दिन भारत के वीर सपूतों के आगे पाकिस्तानी सेना को करारी शिकस्त मिली थी।

इस दौरान कई भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गवां दी थी। कारिगल विजय दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने पूरे सपूतो को याद किया। उन्होंने कहा कि, ‘कारगिल विजय दिवस मां भारती की आन-बान और शान का प्रतीक है। इस अवसर पर मातृभूमि की रक्षा में पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले देश के सभी साहसी सपूतों को मेरा शत.शत नमन। जय हिंद।‘

Paid homage to fallen soldiers of the Indian Armed Forces who fought valiantly during Kargil War in 1999.

The nation will always remain indebted to their service and sacrifice. @salute2soldier pic.twitter.com/R8ItiH6zGD

