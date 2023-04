Karnataka Assembly Elections 2023 : अमित शाह के बयान पर भड़की कांग्रेस, पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

Karnataka Assembly Elections 2023: कर्नाटक विधानसभा चुनाव (Karnataka Assembly Elections) के बीच कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के खिलाफ उनके कथित भड़काऊ भाषण को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी नेता अमित शाह (Amit Shah) पर एक रैली के दौरान कथित रूप से भड़काऊ बयान देने और दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा कि गृह मंत्री इस तरह के बयान कैसे दे सकते हैं।

गुरुवार को कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला (Congress leader Randeep Singh Surjewala) , कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार (Karnataka Congress President DK Shivakumar) और डॉ परमेश्वर बेंगलुरु हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस नेताओं ने अमित शाह (Amit Shah) पर एक रैली के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के साथ-साथ विपक्ष को बदनाम करने का आरोप लगाया है।

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने मंगलवार को कर्नाटक के बेलगावी जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि राज्य में अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो यहां एक फिर से वंशवाद की राजनीति शुरू हो जाएगी और राज्य दंगों से पीड़ित होगा।

We have given an FIR against Union HM Shri Amit Shah to be lodged and action to be taken against him for spreading hatred among classes and religions, disrupting the harmony of the peaceful state of Karnataka, committing corrupt practices, knowingly making false statements and… pic.twitter.com/qeawwjlT7n

— Congress (@INCIndia) April 27, 2023