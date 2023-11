Karnataka BJP President: बीएस येदियुरप्पा के बेटे को बीजेपी ने बनाया कर्नाटक का प्रदेश अध्यक्ष

Karnataka BJP President: कर्नाटक भाजपा में शुक्रवार को बड़ा बदलाव किया गया। भाजपा अध्यक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे और मौजूदा विधायक बीवाई विजयेंद्र को प्रदेश इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। भाजपा महासचिव अरुण सिंह की ओर से इसकी जानकारी दी गयी है। लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में ये फेरबदल काफी अहम मानी जा रही है।

BJP National President Shri @JPNadda has appointed Shri @BYVijayendra, MLA, as the State President of @BJP4Karnataka. pic.twitter.com/7JDgga79hL

— BJP (@BJP4India) November 10, 2023