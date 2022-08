Karnataka News : बोम्मई सरकार पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप, 13 हजार स्कूलों ने PM मोदी को लिखा पत्र

कर्नाटक (Karnataka) के करीब 13 हजार स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो संघों ने सूबे की बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) की अगुआई वाली बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को पत्र लिखकर राज्य की एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल (State Associated Management of Primary and Secondary Schools) और द रजिस्टर्ड अनएडेड प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन (The Registered Unaided Private School Management Association) ने शिकायत की है।