कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने दिया इस्तीफा, जानिए कौन होगा अगला सीएम

नई दिल्ली। कर्नाटक (Karnataka) के सीएम बीएएस येदियुरप्पा (CM Yediyurappa) ने इस्तीफा दे दिया है। बीते कई दिनों से उनके इस्तीफा देने की अटकलें लगाई जा रहीं थीं। हालांकि, भाजपा (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार उनकी जमकर तारीफ की थी। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे येदिुरप्पा अभी अपने पद पर बने रहेंगे।

हालांकि, सोमवार को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा (resign from the post of chief minister) दे दिया है। बता दें कि, दो साल पूरे होने के बाद येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। वहीं, इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं हमेसा ही अग्नि परीक्षा से गुजरा हूं। वहीं, इस्तीफे के ऐलान के दौरान येदियुरप्पा भावुक नजर आए।

दलित सीएम बनाए जाने की अटकलें

बताया जा रहा है कि कनार्टक में सियासी फेरबदल के बाद दलित सीएम बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रहीं हैं। सीएम येदियुरप्पा (CM Yediyurappa) के इस्तीफे के बाद भाजपा हाईकमान की तरफ से नए सीएम चेहरे का ऐलान किया जायेगा। बताया जा रहा है कि दलित सीएम के नाम पर ही आलाकमान की मुहर लगेगी।

जोशी और निरानी के नाम की भी चर्चा

येदियुरप्पा (CM Yediyurappa) के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री की रेस में कई चेहरे चल रहे हैं। इसमें केंद्रीय कोयला, खनन व संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी और प्रदेश सरकार के खनन मंत्री एमआर निरानी का नाम भी सुर्खियों में बना हुआ है। हालांकि, इनके द्वारा कहा गया है कि शीर्ष नेतृत्व का जो भी निर्णय है उसे स्वीकार किया जायेगा।